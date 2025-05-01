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Капремонт станции метро «Озерки» в Петербурге перенесли на 2026 год

Изначально работы планировалось начать в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об изменении сроков капитального ремонта станции метро «Озерки». Работы, которые планировалось начать в 2025 году, теперь стартуют только в следующем году. Об этом стало известно в эфире 78.ru.

«После детального анализа и консультаций с экспертами мы приняли решение о переносе. Состояние “Озерков” позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров».

Александр Беглов

Параллельно в метрополитене продолжаются другие масштабные проекты: на «Фрунзенской» реконструкция продлится до весны 2027 года, а в июне 2025 года закроют на капремонт станцию «Парк Победы». Также продолжается ремонт на станции «Ладожская». Все работы проводятся в рамках программы обновления станций, построенных 40−50 лет назад.