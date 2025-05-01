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В Приморье стартовал традиционный фестиваль мидий

В Приморском крае с 1 по 18 мая проходит традиционный фестиваль мидий — восьмой по счету. В 30 заведениях края жителям и гостям региона традиционно предложат уникальные авторские блюда из морского деликатеса, сообщает сайт правительства региона.

Источник: Российская газета

Фестиваль за восемь лет своего существования стал одним из любимых гастрономических праздников Приморья. Организаторы и шеф-повара кафе и ресторанов, которые принимают участие в нем, стараются максимально раскрыть кулинарный потенциал популярного моллюска.

Так, гостям в разные годы предлагали не только собственно этого моллюска с разными соусами (в том числе и из сгущенки), но и пончики, паштеты, крем-супы и роллы с мидией и из мидии. Правда, практика показывает, что фаворитами меню обычно становятся более традиционные блюда: свежие мидии в сливочном, тайском соусах и соусе на основе черемши.