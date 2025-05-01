В Приморье стартовал традиционный фестиваль мидий

Фестиваль за восемь лет своего существования стал одним из любимых гастрономических праздников Приморья. Организаторы и шеф-повара кафе и ресторанов, которые принимают участие в нем, стараются максимально раскрыть кулинарный потенциал популярного моллюска.
Так, гостям в разные годы предлагали не только собственно этого моллюска с разными соусами (в том числе и из сгущенки), но и пончики, паштеты, крем-супы и роллы с мидией и из мидии. Правда, практика показывает, что фаворитами меню обычно становятся более традиционные блюда: свежие мидии в сливочном, тайском соусах и соусе на основе черемши.