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В Ростовской области врачам предлагают зарплаты до 300 тысяч рублей

Высокие зарплаты в медицине: какие специалисты в Ростовской области получают больше всех.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области медики могут получить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru. По данным специалистов, стоматологи-ортопеды и главные врачи могут получать даже больше 300 тысяч рублей в месяц.

От 200 тысяч начинается зарплата дерматовенерологов, анестезиологов и УЗИ-специалистов. За последние два года было открыто больше 15 тысяч медицинских вакансий. На начало текущего года доступно 3,5 тысячи актуальных предложений для медицинских специалистов.

Кроме того, спрос на врачей вырос на 30% по сравнению с 2023 годом. При этом, несмотря на привлекательные условия, кадровый дефицит сохраняется. Особенно не хватает узких специалистов, а молодые врачи предпочитают работать в частных клиниках.

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