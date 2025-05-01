В Ростовской области врачам предлагают зарплаты до 300 тысяч рублей

В Ростовской области медики могут получить до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru. По данным специалистов, стоматологи-ортопеды и главные врачи могут получать даже больше 300 тысяч рублей в месяц.
От 200 тысяч начинается зарплата дерматовенерологов, анестезиологов и УЗИ-специалистов. За последние два года было открыто больше 15 тысяч медицинских вакансий. На начало текущего года доступно 3,5 тысячи актуальных предложений для медицинских специалистов.
Кроме того, спрос на врачей вырос на 30% по сравнению с 2023 годом. При этом, несмотря на привлекательные условия, кадровый дефицит сохраняется. Особенно не хватает узких специалистов, а молодые врачи предпочитают работать в частных клиниках.
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