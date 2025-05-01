Эксперт назвал оптимальное количество шагов в день для здоровья

Фитнес-тренер Сергей Литовченко раскрыл оптимальное количество шагов в день для поддержания здоровья. По его словам, «золотая середина» составляет от 7 000 до 10 000 шагов, сообщает Pravda.Ru.
Основатель студии Fitlit объяснил, что именно такая нагрузка является оптимальной для большинства людей.
«Это нормальная нагрузка для любого человека, который в течение дня может спокойно пройти такое количество шагов без серьёзной нагрузки», — отметил эксперт.
Литовченко подчеркнул, что регулярная ходьба в указанном диапазоне приносит множество преимуществ: улучшает самочувствие, повышает работоспособность, ускоряет метаболизм и способствует похудению. При этом тренер предостерёг от чрезмерных нагрузок, особенно для неподготовленных людей.
«Одна из клиенток начала ходить больше 20 000 шагов, и у неё начались проблемы с суставами. К такой нагрузке нужно подготовить своё тело», — привел пример специалист.
Эксперт рекомендует соблюдать комплексный подход к здоровью: помимо ходьбы, важно правильно питаться, пить достаточно воды и соблюдать режим сна. Темп ходьбы должен быть умеренным — таким, как люди привыкли ходить в обычной жизни, без крайностей в виде бега или слишком медленного шага.