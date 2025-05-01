На выезде из Молдовы в Румынию опять пробки: Рассказываем на какие КПП лучше не попадать

На КПП «Леушены» многомашинный перегруз.
На выезде из Молдовы наблюдается интенсивное движение транспорта.
Погранполиция работает над обеспечением пропускной способности.
Рекомендуется воспользоваться альтернативными КПП «Костешты», «Леова» или «Кагул».
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