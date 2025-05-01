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На выезде из Молдовы в Румынию опять пробки: Рассказываем на какие КПП лучше не попадать

Один из КПП на границе с Румынией сильно перегружен.

Источник: Комсомольская правда

На КПП «Леушены» многомашинный перегруз.

На выезде из Молдовы наблюдается интенсивное движение транспорта.

Погранполиция работает над обеспечением пропускной способности.

Рекомендуется воспользоваться альтернативными КПП «Костешты», «Леова» или «Кагул».

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