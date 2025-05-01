Срезайте корочку: как не переедать на праздниках и сколько шашлыка можно съесть

В пору длинных майских праздников люди часто выезжают за город, чтобы в теплый весенний день насладиться шашлыками и другими вкусными блюдами в компании друзей и близких. Однако такие застолья на свежем воздухе чреваты перееданием. Как вкусно поесть на праздниках и не переборщить, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что только недавно многие собирались за праздничным столом на Пасху, так что можно сказать, что организм уже «размялся».
— С другой стороны, такое количество праздников и короткие сроки между ними создают некую нагрузку на организм. К тому же на майские праздники едят не только шашлыки, но и бутерброды, различные майонезные салаты, — перечислила диетолог.
По ее словам, в первую очередь нужно грамотно выбрать шашлык. Лучше всего будет купить мясо в проверенных точках или сетевых магазинах. При этом стоит обратить внимание на то, как оно хранится. Если вы покупаете уже замаринованное и готовое для жарки мясо, то обязательно посмотрите на дату производства и состав — желательно, чтобы в нем были только мясо и соль.
— Шашлык маринуют по-разному — в кефире, минеральной воде, маринаде. Но нужно понимать, что такие маринады быстро портятся, поэтому не нужно долго держать их в тепле или везти на дачу, чтобы не отравиться и минимизировать размножение патогенных бактерий, — посоветовала эксперт.
Соломатина рекомендует запекать, а не жарить мясо. Если на нем появляется горелая корочка, то лучше ее обрезать, поскольку в ней будут содержаться канцерогенные вещества.
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— Когда уже все приготовлено, не нужно съедать много шашлыка. Понятно, что хочется всего и сразу, но все же можно съесть до 400 граммов этого продукта, и желательно, чтобы это было съедено не за один присест: съели несколько кусочков и дальше чем-нибудь занялись, чтобы не испытывать тяжесть. Потом можно вернуться к своей порции через некоторое время, — объяснила собеседница «ВМ».
Легче всего усваивается шашлык из рыбы. Это же можно сказать о шашлыке из птицы: курицы или индейки. Если шашлык приготовлен из рыбы, то можно съесть чуть больше 400 граммов или сделать чуть короче перерывы между «подходами».
— Нужно есть шашлык с большим количеством зелени и овощами, но не с картошкой. Можно запивать его сухим красным вином, но в этом случае главное — не перестараться. Не нужно выбирать крепкие напитки, потому что у нас и так будет идти нагрузка на поджелудочную железу и печень, а тут мы еще ее добавим, — указала диетолог.
Также следует отказаться от сладких десертов, даже фруктов вроде бананов — в противном случае в желудке начнется брожение.
— Если десерт все же хочется, то пусть лучше это будут какие-то кислые фрукты, — заключила Соломатина.
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