Срезайте корочку: как не переедать на праздниках и сколько шашлыка можно съесть

— Когда уже все приготовлено, не нужно съедать много шашлыка. Понятно, что хочется всего и сразу, но все же можно съесть до 400 граммов этого продукта, и желательно, чтобы это было съедено не за один присест: съели несколько кусочков и дальше чем-нибудь занялись, чтобы не испытывать тяжесть. Потом можно вернуться к своей порции через некоторое время, — объяснила собеседница «ВМ».