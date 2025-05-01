Красноярцам временно запретили ходить в лес

«Необходимо с пониманием отнестись к вводящимся ограничениям и строго соблюдать все правила пожарной безопасности в этот период. Не забывайте, что огнеборцы каждый день рискуют собственными жизнями, борясь со стихией и защищая наши дома, имущество и объекты экономики края», — прокомментировал первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков.