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Красноярцам временно запретили ходить в лес

КРАСНОЯРСК, 1 мая, ФедералПресс. С начала мая на большей части Красноярского края введен запрет на посещение лесов жителями. Решение связано с действующим особым противопожарным режимом, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Необходимо с пониманием отнестись к вводящимся ограничениям и строго соблюдать все правила пожарной безопасности в этот период. Не забывайте, что огнеборцы каждый день рискуют собственными жизнями, борясь со стихией и защищая наши дома, имущество и объекты экономики края», — прокомментировал первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков.

Исключением из этих ограничений стали несколько территорий:

  • Эвенкия
  • Таймыр
  • Туруханский район.

В региональном правительстве напомнили и о штрафах для тех, кто станет виновником возникновения возгорания в лесу:

  • для граждан — 40−50 тысяч рублей
  • для должностных лиц — 60−90 тысяч рублей
  • для на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Красноярском крае восстановят почти 160 тысяч га леса, а также о последствиях уже начавшихся в регионе пожаров: здесь уже горели жилые дома, а в столице края пришлось эвакуировать от огня 40 собак.