Красноярцам временно запретили ходить в лес

«Необходимо с пониманием отнестись к вводящимся ограничениям и строго соблюдать все правила пожарной безопасности в этот период. Не забывайте, что огнеборцы каждый день рискуют собственными жизнями, борясь со стихией и защищая наши дома, имущество и объекты экономики края», — прокомментировал первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков.
Исключением из этих ограничений стали несколько территорий:
- Эвенкия
- Таймыр
- Туруханский район.
В региональном правительстве напомнили и о штрафах для тех, кто станет виновником возникновения возгорания в лесу:
- для граждан — 40−50 тысяч рублей
- для должностных лиц — 60−90 тысяч рублей
- для на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Красноярском крае восстановят почти 160 тысяч га леса, а также о последствиях уже начавшихся в регионе пожаров: здесь уже горели жилые дома, а в столице края пришлось эвакуировать от огня 40 собак.