Туристические маршруты под Красноярском ждет антиклещевая обработка: где и когда

«Акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не дает полной защиты. Команда туризма края рекомендует быть внимательными и осторожными, использовать репелленты при посещении леса, регулярно осматривать себя и одежду после прогулок», — отметили в правительстве. 5 мая визит-центр «Серебряный лог», экопарк «Гремячая грива», смотровая площадка на Николаевской сопке. 6 мая экопарк «Юдинская долина», лестницы на Торгашинский хребет и на Удачном, Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы». 7 мая подъемы на Манскую петлю.