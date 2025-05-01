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Туристические маршруты под Красноярском ждет антиклещевая обработка: где и когда

КРАСНОЯРСК, 1 мая, ФедералПресс. На самых востребованных туристических маршрутах около Красноярска пройдет обработка от клещей. Работы запланированы на начало мая, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Акарицидная обработка снижает риск встречи с клещами, но не дает полной защиты. Команда туризма края рекомендует быть внимательными и осторожными, использовать репелленты при посещении леса, регулярно осматривать себя и одежду после прогулок», — отметили в правительстве. 5 мая визит-центр «Серебряный лог», экопарк «Гремячая грива», смотровая площадка на Николаевской сопке. 6 мая экопарк «Юдинская долина», лестницы на Торгашинский хребет и на Удачном, Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы». 7 мая подъемы на Манскую петлю.

Еще месяц спустя те же территории планируется обработать повторно.

Ранее «ФедералПресс» подготовил подборку советов, как обезопаситься от клещей, а врач Алексей Водовозов в интервью изданию оценил опасность заражения энцефалитом и болезнью Лайма в нынешнем сезоне.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1.