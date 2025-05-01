В Перми вновь открылся Речной вокзал

Осенью прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Пермского края рассчитывает отремонтировать здание речного вокзала к 1 мая 2025 года. Здание речного вокзала было возведено по проекту советского архитектора Александра Гринберга в 1940 году. В 1990-е, когда пассажирские речные перевозки почти прекратились, на речном вокзале работали торговые точки, а потом его полностью закрыли. В настоящее время в здании действует исторический парк «Россия — моя история».