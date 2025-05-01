«Капсулу Победы» с письмами потомкам заложили в Красноярске (видео)

Отметим, «Капсула Победы» — это всероссийская акция, в которой участвует и Красноярск. Она объединит Города трудовой доблести. Инициатором выступил Ярославль. Капсулу для акции изготовили на моторном заводе города, производившем в годы войны артиллерийские снаряды. Она в точности повторяет его размеры​.