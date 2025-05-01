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«Капсулу Победы» с письмами потомкам заложили в Красноярске (видео)

В Красноярске заложили Капсулу Победы ее откроют только в 2045 году.

В Красноярске торжественно заложили «Капсулу Победы». Видео опубликовали в мэрии.

Церемония передачи капсулы прошла у стелы «Город трудовой доблести». Сосуд с письмами потомкам и воспоминаниями фронтовиков будет храниться в музее «Мемориал Победы» до 2045 года. Его вскроют в год 100-летия Великой Победы.

Отметим, «Капсула Победы» — это всероссийская акция, в которой участвует и Красноярск. Она объединит Города трудовой доблести. Инициатором выступил Ярославль. Капсулу для акции изготовили на моторном заводе города, производившем в годы войны артиллерийские снаряды. Она в точности повторяет его размеры​.