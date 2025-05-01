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Шикарную квартиру с сауной продают за 30 млн в центре Новосибирска

Из окна видно Нарымский сквер.

Источник: Агентство недвижимости N1.RU

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, в которой есть сауна. Недвижимость оценили в 30,8 млн рублей. Объявление было опубликовано на сайте N1.ru.

Шикарная квартира расположена в центре Новосибирска на улице Советской, 56. Общая площадь квартиры составляет 151 квадратный метр. В объявлении говорится, что проект планировки разрабатывал архитектор и дизайнер Николай Лысенко.

В квартире есть три комнаты, а кухня объединена с гостиной. Кроме того, в ванной есть небольшая сауна. Из окна видно Нарымский сквер.