Шикарную квартиру с сауной продают за 30 млн в центре Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, в которой есть сауна. Недвижимость оценили в 30,8 млн рублей. Объявление было опубликовано на сайте N1.ru.
Шикарная квартира расположена в центре Новосибирска на улице Советской, 56. Общая площадь квартиры составляет 151 квадратный метр. В объявлении говорится, что проект планировки разрабатывал архитектор и дизайнер Николай Лысенко.
В квартире есть три комнаты, а кухня объединена с гостиной. Кроме того, в ванной есть небольшая сауна. Из окна видно Нарымский сквер.