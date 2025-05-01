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56% опрошенных казанцев верят в глобальное потепление

Среди опрошенных жителей Казани 56% верят в возможность глобального потепления на Земле. Об этом свидетельствуют данные Superjob.

Больше всего в глобальное потепление верят женщины.

24% участников исследования не верят в это климатическое явление.

Также возможность глобального потепления чаще признают казанцы в возрасте до 35 лет (65%), чем горожане старше 45 лет (54).