56% опрошенных казанцев верят в глобальное потепление

Больше всего в глобальное потепление верят женщины.
24% участников исследования не верят в это климатическое явление.
Также возможность глобального потепления чаще признают казанцы в возрасте до 35 лет (65%), чем горожане старше 45 лет (54).
Среди опрошенных жителей Казани 56% верят в возможность глобального потепления на Земле. Об этом свидетельствуют данные Superjob.
Больше всего в глобальное потепление верят женщины.
24% участников исследования не верят в это климатическое явление.
Также возможность глобального потепления чаще признают казанцы в возрасте до 35 лет (65%), чем горожане старше 45 лет (54).