В Хабаровском крае готовятся к Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»

В этом году в акции вновь участвуют Комсомольск и поселок Чегдомын Верхнебуреинского района. В Чегдомыне пройдут велокросс, эстафета «Веселые старты» и посадка деревьев. В Комсомольске программа обширнее: запланированы велопробег, кросс «Кубок осени», соревнования по легкой атлетике и спортивно-экологическая игра «ЭкоГТО». Кроме того, в городе организуют хакатон, на котором участники представят идеи альтернативного транспорта.