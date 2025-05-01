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В Хабаровском крае готовятся к Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»

Мероприятие будет проходить с мая по сентябрь.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае готовятся к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Она пройдет с мая по сентябрь. Участникам предложат временно отказаться от личных автомобилей, пересесть на велосипеды или пройтись пешком, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В этом году в акции вновь участвуют Комсомольск и поселок Чегдомын Верхнебуреинского района. В Чегдомыне пройдут велокросс, эстафета «Веселые старты» и посадка деревьев. В Комсомольске программа обширнее: запланированы велопробег, кросс «Кубок осени», соревнования по легкой атлетике и спортивно-экологическая игра «ЭкоГТО». Кроме того, в городе организуют хакатон, на котором участники представят идеи альтернативного транспорта.

«Главная цель акции — привлечь внимание к национальному проекту “Экологическое благополучие” и вовлечь людей в заботу об окружающей среде», — сказал министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Проект «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России. Комсомольск и Чегдомын уже второй год участвуют в федеральном эксперименте по сокращению вредных выбросов.