На Приморском бульваре Севастополя устанавливают фонари

Деньги были выделены правительством России. Губернатор уточнил, что выделенные федеральные средства не могли потратить на освещение, поэтому город заключил дополнительный контракт.
«Фонарей на набережной будет 15. Каждая световая опора будет состоять из трех элементов. Сегодня поставили стойки, позже к ним прикрепят красивые основания и светильники. Работы ведёт компания “Севпроектмонтаж”, — сообщил Развожаев.
Провода для уличных приборов проложены под землей во время ремонта набережной. Временные ограждения заменены на опоры освещения (монтаж завершится к 9 мая). Позже будут установлены скамейки и урны.