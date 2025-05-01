В природных источниках Самарской области серьёзно ухудшилось качество воды

Специалисты Самарского Центра стандартизации и метрологии («Самарский ЦСМ») провели масштабный мониторинг уровня загрязнения водных ресурсов региона, проведённый волонтёрами среди садоводов и владельцев загородных домов.
По условиям мероприятия участники собирали один литр воды непосредственно из источников на своей территории и доставляли образцы в лабораторию на улице Воронежской.
Всего жители представили около шестидесяти различных проб воды, прошедших тщательную проверку на содержание солей кальция и магния, определяющих степень её жёсткости, а также показатели кислотности (pH).
Результаты исследования показали значительное ухудшение состояния природных вод: уровень рН, согласно выводам специалистов, остался в норме, однако увеличение показателей общей жёсткости воды превысило допустимые нормы практически в два-три раза.
Это означает, что вода становится менее пригодной для регулярного потребления человеком и вызывает ускоренное накопление известкового осадка в бытовой технике и посуде.
Таким образом, эксперты настоятельно рекомендуют жителям сельских районов воздерживаться от постоянного использования местной воды для приготовления пищи и напитков, предпочитая привезённую с собой очищенную воду из городских водопроводных сетей, либо бутилированную продукцию проверенных производителей.
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