Телебашня в Нижнем Новгороде засияет весенними огнями в честь 1 Мая

Вечером 1 мая, с 21:00 до 22:00, телебашня превратится в светящийся арт-объект. На ее гранях появятся анимации с распускающимися цветами, калейдоскопическими узорами и воздушными шарами.
Периодически композиции будут сменяться световыми проекциями в цветах российского флага. Также на медиафасаде башни появится бегущая строка с надписью: «1 мая — Праздник Весны и Труда».
Иллюминация станет частью праздничного оформления города и создаст атмосферу весеннего настроения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.