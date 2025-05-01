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Телебашня в Нижнем Новгороде засияет весенними огнями в честь 1 Мая

Нижегородский радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС) подготовил праздничную подсветку для телебашни в Нижнем Новгороде. Световое оформление будет приурочено ко Дню Весны и Труда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Вечером 1 мая, с 21:00 до 22:00, телебашня превратится в светящийся арт-объект. На ее гранях появятся анимации с распускающимися цветами, калейдоскопическими узорами и воздушными шарами.

Периодически композиции будут сменяться световыми проекциями в цветах российского флага. Также на медиафасаде башни появится бегущая строка с надписью: «1 мая — Праздник Весны и Труда».

Иллюминация станет частью праздничного оформления города и создаст атмосферу весеннего настроения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.