Патриотический маршрут по Новосибирску разработал школьник Кирилл Игнатов. Он получил название «Маршрут памяти» и включил в себя 11 локаций. Чтобы обойти все знаковые места, потребуется около трех часов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области. — Кирилл Игнатов разработал патриотический маршрут памяти по Новосибирску. Он включает в себя такие знаковые места, как Мемориал Великой Отечественной войны и бюст А. И. Покрышкина, — добавили в пресс-службе. Проект новосибирского школьника получил признание на международном конкурсе. Также его оценила замгубернатора Валентина Дудникова. По ее мнению, подобные инициативы помогают сохранить историческую память.