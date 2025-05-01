В Пермь прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

«Эшелон Победы» прибыл в Пермь около 12:00. Он состоит из вагонов, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны. В составе — вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В этом году к составу добавили вагон для тяжелораненых. Его реконструировали специально к 10-му, юбилейному рейсу «Эшелона Победы».