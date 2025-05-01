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В Пермь прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

В составе уникального поезда — вагон-теплушка и хлебопекарня.

Источник: Аргументы и факты

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в Пермь 1 мая.

Как сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru, встречать поезд исторической реконструкции пришли несколько десятков человек. До прибытия «Эшелона Победы» на перроне железнодорожного вокзала Пермь II играла музыка и выступали артисты.

«Эшелон Победы» прибыл в Пермь около 12:00. Он состоит из вагонов, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны. В составе — вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В этом году к составу добавили вагон для тяжелораненых. Его реконструировали специально к 10-му, юбилейному рейсу «Эшелона Победы».

Возглавляют состав паровозы ЛВ-123 «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Они считались самыми мощными в послевоенное время.

Пермяки могут посетить поезд 1 мая, пройдя по всем вагонам во время экскурсии. Затем «Эшелон Победы» отправится в другие регионы. Всего он сделает остановки на 19 станциях в России, завершив свой рейс в Ноябрьске.