В Красноярском крае усилят ограничения продажи алкоголя

«Я согласен с людьми, которых волнует эта проблема: у нас много фактов неподобающего поведения людей в состоянии алкогольного опьянения. В то же время в Российской Федерации употребление алкоголя, особенно крепкого, сокращается год от года. Я знаю, что значительная часть молодёжи всё меньше склонна употреблять алкоголь и табачные изделия. Эта тенденция имеет долгосрочный и устойчивый характер», — прокомментировал Михаил Котюков.
Речь идет о запрете на продажу спиртного в период с 9 часов вечера до 10 часов утра, а также о полном отказе от реализации этой продукции 1 июня и 1 сентября.
Глава региона добавил, что есть инициативы и по ограничению соответствующей торговли на первых этажах жилых домов, однако такой вопрос можно решить только на федеральном уровне. Поэтому региональные власти рассчитывают привлекать к такой работе представителей Красноярского края в Совете Федерации и Государственной Думе.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что аналоги «сухого закона» рассматриваются и в других соседних регионах, например, в Омской области. До этого аналитики назвали самые трезвые регионы Сибири. Кроме того, российских артистов хотят тестировать на алкоголь и наркотики перед концертами.