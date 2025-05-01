В Красноярском крае усилят ограничения продажи алкоголя

«Я согласен с людьми, которых волнует эта проблема: у нас много фактов неподобающего поведения людей в состоянии алкогольного опьянения. В то же время в Российской Федерации употребление алкоголя, особенно крепкого, сокращается год от года. Я знаю, что значительная часть молодёжи всё меньше склонна употреблять алкоголь и табачные изделия. Эта тенденция имеет долгосрочный и устойчивый характер», — прокомментировал Михаил Котюков.