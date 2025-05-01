В Чапаевске подросткам торжественно вручили первые паспорта

Акция «Мы — граждане России» прошла при участии полиции и общественников в преддверии Дня Победы.
В Чапаевске состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним подросткам. Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России» при участии сотрудников полиции, администрации города и представителей общественности.
Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталия Ревякина и глава города Александр Кузнецов вручили главные документы самым активным школьникам. Вместе с паспортами подростки получили Георгиевские ленточки как символ памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны.
Юные граждане произнесли торжественную клятву, пообещав быть достойными наследниками победителей, стремиться к знаниям и уважать традиции. Акция приурочена к 80-летию Победы и направлена на патриотическое воспитание молодежи.