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В Чапаевске подросткам торжественно вручили первые паспорта

Акция «Мы — граждане России» прошла при участии полиции и общественников в преддверии Дня Победы.

Акция «Мы — граждане России» прошла при участии полиции и общественников в преддверии Дня Победы.

В Чапаевске состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним подросткам. Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России» при участии сотрудников полиции, администрации города и представителей общественности.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталия Ревякина и глава города Александр Кузнецов вручили главные документы самым активным школьникам. Вместе с паспортами подростки получили Георгиевские ленточки как символ памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Юные граждане произнесли торжественную клятву, пообещав быть достойными наследниками победителей, стремиться к знаниям и уважать традиции. Акция приурочена к 80-летию Победы и направлена на патриотическое воспитание молодежи.