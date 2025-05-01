Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане и Алматы стартовал сезон фонтанов

Астана. 1 мая. КазТАГ — В Астане и Алматы стартовал сезон фонтанов, передает корреспондент агентства.

Источник: 2gis.kz

«В Астане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы. В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработали фонтаны», — сообщили в пресс-службе акима Астаны в четверг.

Как отмечается, в настоящее время акиматы столичных районов активно проводят работы по их подготовке.

«В городе подключили свыше 50 фонтанов», — добавили в столичном акимате.

Параллельно сезон фонтанов стартовал и в Южной столице.

«С 1 мая в Алматы официально начнется сезон фонтанов. Они будут работать ежедневно с 8.00 до 23.00 вплоть до 1 октября. При этом, согласно действующим правилам, эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5 запрещена. В текущем сезоне будет запущено 56 коммунальных фонтанных комплексов, из них 11 “сухих”. Техническое обслуживание и санитарное состояние фонтанов обеспечивает подведомственная организация управления развития общественных пространств города Алматы — ТОО “Eco Almaty”, — сообщили в пресс-службе акима Алматы.

В городской администрации добавили, что заблаговременно, с началом весеннего периода, специалисты провели комплексную подготовку фонтанов: очистку чаш и прилегающей территории, обеззараживание воды с использованием хлора и сульфата меди, покраску и ремонт оборудования, а также проверку всех инженерных систем.

«Такие меры позволяют обеспечить безопасную и стабильную работу городских фонтанов», — отметили в горакимате.