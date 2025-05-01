В Астане и Алматы стартовал сезон фонтанов

«С 1 мая в Алматы официально начнется сезон фонтанов. Они будут работать ежедневно с 8.00 до 23.00 вплоть до 1 октября. При этом, согласно действующим правилам, эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5 запрещена. В текущем сезоне будет запущено 56 коммунальных фонтанных комплексов, из них 11 “сухих”. Техническое обслуживание и санитарное состояние фонтанов обеспечивает подведомственная организация управления развития общественных пространств города Алматы — ТОО “Eco Almaty”, — сообщили в пресс-службе акима Алматы.