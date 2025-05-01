Губернатор Михаил Котюков возложил цветы к могиле Виктора Астафьева

«Подвели итоги первого года работы центра и обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры села. С появлением наццентра Овсянка преобразилась — обновлена набережная и общественные пространства, отремонтированы улицы. Жители и гости края приезжают сюда семьями, учителя привозят на экскурсии школьников. В целом весь Мемориальный комплекс в прошлом году посетили 178 тысяч человек. Продолжим работать над тем, чтобы Овсянка стала еще более комфортной для самих жителей и интересной для туристов», — рассказал Михаил Котюков.