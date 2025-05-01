Губернатор Михаил Котюков возложил цветы к могиле Виктора Астафьева

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков возложил цветы на могилу Виктора Астафьева в селе Овсянка и почтил его память. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
1 мая Виктору Астафьеву исполнился бы 101 год. На его малой родине — селе Овсянка отмечают памятную дату. В Национальном центре Астафьева проходят праздничные мероприятия.
Михаил Котюков почтил память писателя и возложил цветы на его могилу, а также принял участие в праздничных мероприятиях.
В Национальном центре его имени сегодня также открылась выставка «Мы победили! Искусство во имя мира», где к 80-летию Победы представлены работы красноярских художников, прошедших Великую Отечественную войну.
«Подвели итоги первого года работы центра и обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры села. С появлением наццентра Овсянка преобразилась — обновлена набережная и общественные пространства, отремонтированы улицы. Жители и гости края приезжают сюда семьями, учителя привозят на экскурсии школьников. В целом весь Мемориальный комплекс в прошлом году посетили 178 тысяч человек. Продолжим работать над тем, чтобы Овсянка стала еще более комфортной для самих жителей и интересной для туристов», — рассказал Михаил Котюков.