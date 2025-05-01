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Выплаты матпомощи ко Дню Победы начнут 2 мая

2 мая ветеранам Великой Отечественной войны начнут выплачивать матпомощь ко Дню Победы, передает БЕЛТА.

Источник: ОНТ

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, получат выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Материальную помощь в размере 1,5 тыс. рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, бывшие узники (в т.ч. несовершеннолетние) фашистских концлагерей, тюрем и гетто, иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Выплаты в размере 1,5 тыс. рублей положены и тем, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Все выплаты будут произведены со 2 по 8 мая 2025 года.