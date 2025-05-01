Выплаты матпомощи ко Дню Победы начнут 2 мая

Материальную помощь в размере 1,5 тыс. рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, бывшие узники (в т.ч. несовершеннолетние) фашистских концлагерей, тюрем и гетто, иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.