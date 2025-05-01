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Гвардии рядовой Андрей Савельев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

«За ленточку» боец отправился по контракту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Савельев из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Слюдянского городского поселения, мужчины не стало в возрасте 59 лет.

Андрей Савельев окончил школу № 49. Был общительным и веселым, любил играть на гитаре. «За ленточку» отправился, подписав контракт.

— Стрелок-сапер Мотострелкового батальона, гвардии рядовой погиб 4 февраля 2025 года при выполнении задач военной службы на территории Украины, ДНР и ЛНР. У Андрея осталось двое взрослых детей, — сообщает администрация.

Прощание с бойцом состоится в Свято Никольском храме. Информация о том, когда бойца проводят в последний путь, появится позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Анатолий Катцин из Заларинского района погиб в зоне СВО.