Гвардии рядовой Андрей Савельев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Савельев из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Слюдянского городского поселения, мужчины не стало в возрасте 59 лет.
Андрей Савельев окончил школу № 49. Был общительным и веселым, любил играть на гитаре. «За ленточку» отправился, подписав контракт.
— Стрелок-сапер Мотострелкового батальона, гвардии рядовой погиб 4 февраля 2025 года при выполнении задач военной службы на территории Украины, ДНР и ЛНР. У Андрея осталось двое взрослых детей, — сообщает администрация.
Прощание с бойцом состоится в Свято Никольском храме. Информация о том, когда бойца проводят в последний путь, появится позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Анатолий Катцин из Заларинского района погиб в зоне СВО.