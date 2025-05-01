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Столица передаст Ростовской области 200 единиц коммунальной техники

Донской регион получит современную коммунальную технику из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Москва отправит в Ростовскую область коммунальную технику. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала «ДОН 24».

По ее инициативе Москва направит в Ростовскую область 200 единиц специализированной коммунальной техники. Техника уже подготовлена к отправке. Отметим, что машины смогут работать в любых погодных условиях. Все оборудование будет распределено по городам и селам региона.

Благодаря новой технике в регионе улучшится поддержание чистоты и порядка, качество коммунальных услуг.

По словам Виктории Абрамченко, машины предназначены для работы в любое время года.

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