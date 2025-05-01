Из Сочи в Сухум отправился первый электропоезд «Диоскурия»

По словам заместителя гендиректора РЖД Ивана Колесникова, электропоезда «Диоскурия» № 925/926 и № 929/930 будут отправляться дважды в день — в 10.35 и 20.25, а из Сухума в 5.40 и 16.20. Время в пути — примерно 3,5 часа. Стоимость билета на весь маршрут составляет 360 рублей.