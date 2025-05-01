В Новосибирске заработал фонтан у ГПНТБ

В Новосибирске запустили фонтан у Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (ГПНТБ), расположенной на улице Восход. Этим с КП-Новосибирск поделились местные жители.
В пресс-службе мэрии Новосибирска ранее сообщали, что фонтан перед ГПНТБ планируют включить на неделе с 28 апреля по 4 мая. Так оно и произошло. В День Весны и Труда горожане смогли насладиться красивыми переливами воды у библиотеки.
Напомним, что обычно фонтаны в городе запускали 1 мая, но в 2025 году это произошло на несколько дней раньше — 26 апреля. С этого дня струи забили из чаш водных жемчужин в парке «Березовая роща», Первомайском сквере и у театра «Глобус».
— В Центральном парке запуск планируется 6 мая в 20:00, — ранее сообщили в мэрии.
Фонтаны будут работать вплоть до 1 октября с 10:00 до 22:00. Исключением стала только водная жемчужина в Первомайском сквере, там запускать ее будут с 8:00.