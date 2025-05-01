В Новосибирске заработал фонтан у ГПНТБ

Напомним, что обычно фонтаны в городе запускали 1 мая, но в 2025 году это произошло на несколько дней раньше — 26 апреля. С этого дня струи забили из чаш водных жемчужин в парке «Березовая роща», Первомайском сквере и у театра «Глобус».