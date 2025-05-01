Башкирия поддерживает малый бизнес: аренда госимущества на льготных условиях растет на 80%

В Башкирии малый и средний бизнес получает все больше поддержки от государства. В первом квартале 2025 года Министерство земельных и имущественных отношений заключило 22 договора аренды с 19 субъектами МСП (малого и среднего предпринимательства), предоставив им в аренду около 5000 квадратных метров госимущества. Это стало возможным благодаря льготным условиям, которые значительно облегчают старт бизнеса для самозанятых и предпринимателей.
Общая сумма предоставленных льгот составила 18 миллионов 370 тысяч рублей, что на 80% превышает аналогичный показатель за первый квартал прошлого года.
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ и министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская отметила важность гибких условий аренды для предпринимателей.
— Гибкие условия аренды госимущества — это серьезная поддержка для малого и среднего бизнеса. Поэтапное увеличение арендной платы позволяет им плавно выходить на полную ставку, не перегружая бюджет на старте. Это важный шаг для развития бизнеса в республике, — отметила Наталья Полянская.
Для сравнения, в первом квартале 2024 года общая сумма предоставленных льгот составила 9 миллионов 823 тысячи рублей.
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