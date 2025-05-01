Башкирия поддерживает малый бизнес: аренда госимущества на льготных условиях растет на 80%

В Башкирии малый и средний бизнес получает все больше поддержки от государства. В первом квартале 2025 года Министерство земельных и имущественных отношений заключило 22 договора аренды с 19 субъектами МСП (малого и среднего предпринимательства), предоставив им в аренду около 5000 квадратных метров госимущества. Это стало возможным благодаря льготным условиям, которые значительно облегчают старт бизнеса для самозанятых и предпринимателей.