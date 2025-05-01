Ученому из Челябинской области Путин присвоил звание Героя труда РФ

Юрий Диков — физик-теоретик, специалист в области ядерной физики, доктор физико-математических наук. Лауреат Государственной премии (1979 год), премии правительства РФ в области науки и техники (2014), Заслуженный деятель науки РФ (2002). Почетный гражданин Снежинска (2012 год). Ученому сейчас 87 лет.