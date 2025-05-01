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Ученому из Челябинской области Путин присвоил звание Героя труда РФ

Ученому из Челябинской области Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Дикову Юрий Николаевичу — заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия “Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина”», — говорится в указе президента России.

Документ подписан и опубликован 1 мая 2025 года.

Юрий Диков — физик-теоретик, специалист в области ядерной физики, доктор физико-математических наук. Лауреат Государственной премии (1979 год), премии правительства РФ в области науки и техники (2014), Заслуженный деятель науки РФ (2002). Почетный гражданин Снежинска (2012 год). Ученому сейчас 87 лет.