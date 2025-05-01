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Омичам запретили ходить в лес

Запрещено также жечь костры и траву.

Источник: Om1 Омск

На портале правовой информации Омской области опубликован новый приказ, ограничивающий пребывание граждан в лесах региона в связи с введением особого противопожарного режима. С 1 по 21 мая прогулки и въезд в леса будут запрещены на территориях Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств. С 5 по 25 мая аналогичные ограничения будут действовать в Большереченском, Большеуковском, Васисском, Знаменском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском лесничествах.

Такие меры введены для предотвращения лесных пожаров. За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 000 рублей, для должностных лиц — до 60 000 рублей, для предпринимателей — до 80 000 рублей, а для юридических лиц — до 800 000 рублей.