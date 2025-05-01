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В Ростовской области подорожала печатная продукция

В Ростовской области газеты подорожали на 22%.

Источник: Комсомольская правда

Печатная продукция стала самым дорогим непродовольственным товаром в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

Согласно опубликованным данным, в марте этого года в Ростовской области зафиксирован рост цен на печатную продукцию +0,64%. Годовая инфляция составила 10,57%.

Печатная продукция подорожала больше всех среди непродовольственных товаров. Газеты выросли в цене на 22,28%, а книги на 10,45%. Причины роста цен эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами — это удорожание типографских расходников, рост логистических издержек, увеличение затрат на оплату труда и техническое обслуживание оборудования.