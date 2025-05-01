В Ростовской области подорожала печатная продукция

Печатная продукция подорожала больше всех среди непродовольственных товаров. Газеты выросли в цене на 22,28%, а книги на 10,45%. Причины роста цен эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами — это удорожание типографских расходников, рост логистических издержек, увеличение затрат на оплату труда и техническое обслуживание оборудования.