В Ростовской области подорожала печатная продукция

Печатная продукция стала самым дорогим непродовольственным товаром в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Центробанка.
Согласно опубликованным данным, в марте этого года в Ростовской области зафиксирован рост цен на печатную продукцию +0,64%. Годовая инфляция составила 10,57%.
Печатная продукция подорожала больше всех среди непродовольственных товаров. Газеты выросли в цене на 22,28%, а книги на 10,45%. Причины роста цен эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами — это удорожание типографских расходников, рост логистических издержек, увеличение затрат на оплату труда и техническое обслуживание оборудования.