Какие фильмы выходят в кино и онлайн в мае 2025 года

Историческая драма о коменданте лагеря смерти Аушвиц Рудольфе Хёссе и членах его семьи, припеваючи живших через стенку от рукотворного ада. Картина взяла Гран-при Каннского фестиваля и была номинирована на пять «Оскаров» (в том числе в категории «Лучший фильм»), а взяла в итоге два: за лучший международный фильм и лучший звук (ужасы Холокоста в ленте не показываются, их можно только услышать).