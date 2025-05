Какие фильмы выходят в кино и онлайн в мае 2025 года

Психотриллер Трея Эдварда Шульца, автора хоррора «Оно приходит ночью» и драмы «Волны». Картина выступает кинематографическим компаньоном шестого альбома канадского певца The Weeknd Hurry Up Tomorrow, вышедшего в январе этого года. Главный герой фильма — страдающий от бессонницы музыкант (сам The Weeknd, Эйбел Тесфайе), который после встречи с таинственной незнакомкой пускается в экзистенциальную одиссею. Два года назад Тесфайе пытался потопить карьеру Лили-Роуз Депп в сериале «Кумир», теперь под прицелом Дженна Ортега и Барри Кеоган.