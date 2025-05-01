«Последний монстрант» вышел на площадь Калинина в Новосибирске

Читатель одного из популярных новосибирских ТГ-сообществ выложил фото «последнего монстранта», вышедшего на улицы города. По его словам, обошлось без вмешательства полиции.
Напомним, что последняя Монстрация прошла по Новосибирску в 2019 году. В 2020-м ее проводили онлайн из-за пандемии коронавируса, а затем просто стали отклонять заявки по разным причинам.
Сейчас можно признать очевидное: Монстрацию запретили насовсем. И бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала это так:
«Мы сейчас немножко, как принято говорить, в истории живем, и когда всё закончится, тогда мы сможем спокойнее относиться к таким проектам».