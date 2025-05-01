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Один случай заболевания корью подтвержден в Новороссийске

В Новороссийске школьник заболел корью.

Источник: Комсомольская правда

В новороссийской школе № 34 зафиксирован один случай заболевания корью. Информацию подтвердила начальник управления образования города-героя Елена Середа, сообщает «Новороссийский рабочий».

Сообщения о заболевании корью в школе № 34 появились в социальных сетях 29 апреля. Ситуацию прокомментировала Елена Середа.

«В 34 школе действительно выявлен факт заболевания корью, — сказала она. — Все службы, и Роспотребнадзора, и учреждения здравоохранения, и образовательная организация отрабатывают все по алгоритму».

Она также отметила, что в других школах города все спокойно.

Сообщается также, что ученики, не предоставившие подтверждение о вакцинации против кори, не будут допущены к занятиям до 19 мая.