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В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию сферы негосударственных образовательных услуг и повышению качества высшего и профессионального образования, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Университет Пизы в Ташкенте

Как отмечалось, в последние годы в республике появились 71 частное высшее учебное заведение и 51 частный техникум, где сегодня обучают около 500 тыс. студентов и учащихся.

В результате охват высшим образованием в стране вырос с 9% до 42%. Однако не во всех негосударственных образовательных учреждениях обеспечено должное качество обучения.

Речь шла об упорядочении деятельности частных образовательных учреждений, совершенствовании системы лицензирования и внедрении нового порядка прохождения государственной аккредитации.

Предложено перейти на двухэтапную систему лицензирования, основанную на передовом международном опыте, ввести обязательную специализированную аккредитацию учебных программ, а также организовывать комплексную государственную аккредитацию каждые пять лет.

говорится в сообщении

Еще одна инициатива касалась создания независимой структуры, занимающейся внешней оценкой качества образования, и внедрения прозрачной, объективной и справедливой системы контроля качества с учетом лучших практик развитых стран.