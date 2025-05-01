В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование

Как отмечалось, в последние годы в республике появились 71 частное высшее учебное заведение и 51 частный техникум, где сегодня обучают около 500 тыс. студентов и учащихся.
В результате охват высшим образованием в стране вырос с 9% до 42%. Однако не во всех негосударственных образовательных учреждениях обеспечено должное качество обучения.
Речь шла об упорядочении деятельности частных образовательных учреждений, совершенствовании системы лицензирования и внедрении нового порядка прохождения государственной аккредитации.
Предложено перейти на двухэтапную систему лицензирования, основанную на передовом международном опыте, ввести обязательную специализированную аккредитацию учебных программ, а также организовывать комплексную государственную аккредитацию каждые пять лет.
Еще одна инициатива касалась создания независимой структуры, занимающейся внешней оценкой качества образования, и внедрения прозрачной, объективной и справедливой системы контроля качества с учетом лучших практик развитых стран.