Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о пермской эстафете

— Эстафета хороша в любую погоду. И детский забег, в котором участвовали детсадовцы, меня просто покорил, — рассказал Губерниев. — В нем проигравших нет, здесь только одни чемпионы. Каждому вручили медаль. И горящие глаза наших детей — это главное сейчас. Потому что у детей должны быть ориентиры. И эти ориентиры сейчас бегут во взрослом забеге. Мне нравится та движуха, которая сейчас проходит в городе и крае. И энергия у пермяков просто невероятная.