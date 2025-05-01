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Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о пермской эстафете

Известный телекомментатор стал главным ведущим легкоатлетической эстафеты в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Главным ведущим легкоатлетической эстафеты, которая проходит 1 мая в Перми, стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Ведущий признался журналистам, что приехал в Прикамье в легких кроссовках и успел промочить ноги. Но плохая погода не испортила его настроение.

— Эстафета хороша в любую погоду. И детский забег, в котором участвовали детсадовцы, меня просто покорил, — рассказал Губерниев. — В нем проигравших нет, здесь только одни чемпионы. Каждому вручили медаль. И горящие глаза наших детей — это главное сейчас. Потому что у детей должны быть ориентиры. И эти ориентиры сейчас бегут во взрослом забеге. Мне нравится та движуха, которая сейчас проходит в городе и крае. И энергия у пермяков просто невероятная.

После эстафеты телеведущий встретится с молодежью Пермского края в формате диалог-сессии, которая состоится в молодежном центре «Кристалл». Встреча с молодежью пройдет в рамках событий Молодежной столицы России.