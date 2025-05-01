В Иркутске сезон фонтанов стартовал 1 мая

— Фонтаны расположены в сквере имени Кирова, около областного гериатрического центра на Ленина, возле «Труда», на площади Конституции, у цирка, в сквере имени 50-летия СССР, у Дома художников, на площади бульвара Постышева, в скверах Космонавтов, «Шайба» и «Куб», на центральной площади Академгородка и на площади у Центрального рынка, — напоминают в агентстве.