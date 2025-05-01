В Иркутске сезон фонтанов стартовал 1 мая

В Иркутске 1 мая запустили фонтаны! Теперь они будут радовать жителей и гостей города вплоть до конца сентября. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на администрацию Иркутска.
Перед началом сезона подрядчик провел все необходимые работы — обследовал целостность гидроизоляции, очистил чаши, осмотрел оборудование на предмет повреждений. Только после объект подключили к электрическим сетям и водоснабжению.
— Фонтаны расположены в сквере имени Кирова, около областного гериатрического центра на Ленина, возле «Труда», на площади Конституции, у цирка, в сквере имени 50-летия СССР, у Дома художников, на площади бульвара Постышева, в скверах Космонавтов, «Шайба» и «Куб», на центральной площади Академгородка и на площади у Центрального рынка, — напоминают в агентстве.
Конечно, за техническим состоянием фонтанов будут следить на протяжении всего сезона. Останавливать их работа планируют на 1−3 дня ежемесячно — в это время рабочие помоют чашу и поменяют воду.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отреставрированную военную технику вернули к Дому офицеров.