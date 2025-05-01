Студентка СамГТУ установила новый мировой рекорд в русском жиме лёжа

Студентка СамГТУ Юлия Дегтярева стала мировой рекордсменкой после победы на Всероссийском турнире по военному жиму, русскому жиму, народному жиму, пауэрспорту и строгому подъему на бицепс. Она подняла штангу весом 35 кг 107 раз подряд.
Эта победа позволила девушке завоевать титул мастера спорта России международного класса. Русский жим лежа привлек внимание Юлии сравнительно недавно, всего около года назад.
Участница признается, что выбор пал именно на этот вид спорта благодаря участию в другом соревновании «Фитнес триатлон», включающем бег, плавание и упражнения со штангой.
Для подготовки к всесоюзному чемпионату спортсменка тренировалась под руководством своего наставника Екатерины Варакиной примерно три месяца. За это время ей удалось достичь личного максимума силы.
Хотите оперативно получать новости о Самаре и Самарской области? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!