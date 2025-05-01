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В 22:00 на острове Татышев в Красноярске запустят салют

Также фейерверк жители города смогут увидеть 9 мая и в День города.

Источник: Krasnoyarskmedia

О том, что 1 мая в 22:00 на острове Татышев будет запущен салют рассказали в мэрии Красноярска.

Отметим, что согласно федеральному закону в городах России, имеющих звание «Город трудовой доблести», салюты запустят 1 мая, 9 мая и в День города.