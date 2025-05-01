В 22:00 на острове Татышев в Красноярске запустят салют

О том, что 1 мая в 22:00 на острове Татышев будет запущен салют рассказали в мэрии Красноярска.
Отметим, что согласно федеральному закону в городах России, имеющих звание «Город трудовой доблести», салюты запустят 1 мая, 9 мая и в День города.
Также фейерверк жители города смогут увидеть 9 мая и в День города.
О том, что 1 мая в 22:00 на острове Татышев будет запущен салют рассказали в мэрии Красноярска.
Отметим, что согласно федеральному закону в городах России, имеющих звание «Город трудовой доблести», салюты запустят 1 мая, 9 мая и в День города.