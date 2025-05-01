Мемориалы Краснодара засияют огнями в честь 80-летия Великой Победы

В честь 80-летия Победы в Краснодаре организуют праздничную подсветку на четырех мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне. С 3 по 11 мая памятники будут сиять разноцветными огнями в темное время суток, с 19:00 до 05:00, рассказали в мэрии краевой столицы.
Подсветка включится на мемориальном комплексе «Вечный огонь» (ул. Северная, 275), мемориальной арке «Ими гордится Кубань» (ул. Красная, 35), памятнике воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков (ул. Постовая, 32), памятнике студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (ул. Красная, 135).
Кроме того, город активно украшается к юбилею Победы. По всему Краснодару установлены российские триколоры, флаги региона, Краснодара и копии Знамени Победы. На улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны, разместили баннеры с их биографиями. Праздничная символика появилась и на общественном транспорте.
На Главной городской площади разместили скульптуру «Родина-мать» и 30-метровую композицию «Самолетики». Ко Дню Победы в Краснодаре появятся 34 арт-объекта, а в парках города разместили тематические баннеры.