Мемориалы Краснодара засияют огнями в честь 80-летия Великой Победы

Кроме того, город активно украшается к юбилею Победы. По всему Краснодару установлены российские триколоры, флаги региона, Краснодара и копии Знамени Победы. На улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны, разместили баннеры с их биографиями. Праздничная символика появилась и на общественном транспорте.