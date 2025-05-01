35 миллионов рублей выделят на поддержку турбизнеса в Хабаровском крае

В краевом министерстве туризма рассказали, что средства из федерального бюджета помогут компаниям улучшить качество сервиса, закупить оборудование и расширить туристические предложения. В прошлом году такая поддержка составила 50 миллионов рублей, из них 35 миллионов поступили из федеральной «Единой субсидии», а 15 — добавили из краевого бюджета.