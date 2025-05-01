35 миллионов рублей выделят на поддержку турбизнеса в Хабаровском крае

В 2025 году предприниматели Хабаровского края снова смогут рассчитывать на помощь по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». На поддержку отрасли государство направит 35 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевом министерстве туризма рассказали, что средства из федерального бюджета помогут компаниям улучшить качество сервиса, закупить оборудование и расширить туристические предложения. В прошлом году такая поддержка составила 50 миллионов рублей, из них 35 миллионов поступили из федеральной «Единой субсидии», а 15 — добавили из краевого бюджета.
Одним из получателей помощи в 2024 году стала хабаровская компания, организующая поездки по маршрутам Хехцира.
«Получив субсидию в рамках национального проекта, мы смогли стать более узнаваемой компанией, а качество наших услуг значительно улучшилось», — рассказал владелец компании Роман Аникин.
Власти рассчитывают, что новые вложения помогут привлечь еще больше туристов и сделают отдых в регионе комфортнее.