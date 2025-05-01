Губерниев заявил, что его покорил детский забег на эстафете в Перми

Об этом он рассказал журналистам во время проведения соревнований. Губерниев отметил, что несмотря на плохую погоду, маленькие участники эстафеты пришли и преодолели дистанцию. По его словам, несмотря на погодные условия, энергия участников соревнований была фантастической.