Губерниев заявил, что его покорил детский забег на эстафете в Перми

Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что его покорил детский забег во время эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая в Перми.
Об этом он рассказал журналистам во время проведения соревнований. Губерниев отметил, что несмотря на плохую погоду, маленькие участники эстафеты пришли и преодолели дистанцию. По его словам, несмотря на погодные условия, энергия участников соревнований была фантастической.
«Детский забег, в котором участвовали воспитанники детских садов, меня просто покорил. Проигравших нет! Есть одни чемпионы. Каждому организаторы вручили медали. Горящие глаза наших детей — это главное сейчас, потому что у детей должны быть ориентиры», — заявил Дмитрий Губерниев.
Журналист также отметил, что ему нравится деятельность регионального правительства, которое уделяет внимание развитию физической культуры и спорта.
«Все молодцы! Строятся спортивные объекты. Конькобежный центр мы ждём. Это важно для большой страны. Пермский край — это и край спорта. Нужно продолжать развивать биатлон в Чайковском, игровые виды спорта. Баскетбол — это бренд Перми», — сказал Дмитрий Губерниев.