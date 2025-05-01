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Губерниев заявил, что его покорил детский забег на эстафете в Перми

Он назвал Пермский край спортивным регионом.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что его покорил детский забег во время эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая в Перми.

Об этом он рассказал журналистам во время проведения соревнований. Губерниев отметил, что несмотря на плохую погоду, маленькие участники эстафеты пришли и преодолели дистанцию. По его словам, несмотря на погодные условия, энергия участников соревнований была фантастической.

«Детский забег, в котором участвовали воспитанники детских садов, меня просто покорил. Проигравших нет! Есть одни чемпионы. Каждому организаторы вручили медали. Горящие глаза наших детей — это главное сейчас, потому что у детей должны быть ориентиры», — заявил Дмитрий Губерниев.

Журналист также отметил, что ему нравится деятельность регионального правительства, которое уделяет внимание развитию физической культуры и спорта.

«Все молодцы! Строятся спортивные объекты. Конькобежный центр мы ждём. Это важно для большой страны. Пермский край — это и край спорта. Нужно продолжать развивать биатлон в Чайковском, игровые виды спорта. Баскетбол — это бренд Перми», — сказал Дмитрий Губерниев.