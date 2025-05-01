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Платные парковки станут бесплатными

В майские праздники парковка на платных уличных стоянках Нижнего Новгорода станет бесплатной. Как сообщили в городской администрации, нижегородцы смогут бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках с 20.00 30 апреля до 8.00 5 мая.

Источник: nn.mk.ru

Аналогичная возможность появится и в следующие долгие выходные. Платные парковочные места станут бесплатными с 20:00 7 мая до 8:00 12 мая. Однако, в мэрии подчеркнули, что это правило не относится к платным парковкам закрытого типа. Пользование такими паркингами по-прежнему будет осуществляться на платной основе, согласно установленным тарифам.

Напомним, в Нижнем Новгороде функционирует 111 зон с платными парковочными местами. Преимущественная часть этих зон располагается в центральной части города и около крупных транспортных развязок.