Платные парковки станут бесплатными

Аналогичная возможность появится и в следующие долгие выходные. Платные парковочные места станут бесплатными с 20:00 7 мая до 8:00 12 мая. Однако, в мэрии подчеркнули, что это правило не относится к платным парковкам закрытого типа. Пользование такими паркингами по-прежнему будет осуществляться на платной основе, согласно установленным тарифам.