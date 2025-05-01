Торжественный митинг в честь Дня весны и труда прошёл у стелы «Город трудовой доблести»

— Этот день является символом созидания, единства и новых свершений. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения подвигу нашего народа, который на полях сражений и в тылу ковал Великую Победу. Тысячи иркутян были награждены орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны. Мы помним свою историю, и мы ей гордимся! Сейчас наши земляки снова являются надежным тылом для наших бойцов на передовой. Только вместе мы победим! — подчеркнул Руслан Болотов.