Торжественный митинг в честь Дня весны и труда прошёл у стелы «Город трудовой доблести»

В Иркутске у стелы «Иркутск — город трудовой доблести» состоялся праздничный митинг, посвященный 1 Мая. В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, председатель Иркутского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков, начальник Иркутского гарнизона генерал-майор Сергей Михайлов, депутаты городской Думы, представители «Единой России» и «Молодой Гвардии», ветераны, общественники, школьники и жители города.
Торжество началось с выноса флагов почетным караулом Иркутского гарнизона и кадетами центра «Патриот», после чего военный оркестр исполнил гимн России.
— В июле этого года исполнится пять лет с того момента, как решением Президента России Владимира Владимировича Путина Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести». Это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня благодаря честному и ответственному труду миллионов россиян укрепляется сила, мощь и обороноспособность нашего государства. Поэтому Первомай — это праздник, который объединяет все поколения, — сказал Игорь Кобзев.
— Этот день является символом созидания, единства и новых свершений. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения подвигу нашего народа, который на полях сражений и в тылу ковал Великую Победу. Тысячи иркутян были награждены орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны. Мы помним свою историю, и мы ей гордимся! Сейчас наши земляки снова являются надежным тылом для наших бойцов на передовой. Только вместе мы победим! — подчеркнул Руслан Болотов.
— У России не только великая и сильная армия, но и самое дорогое сокровище — наш народ. Военнослужащие борются с проявлениями фашизма на полях сражений, а здесь, в тылу, люди непрерывно помогают фронту. Многие из вас участвуют в волонтерском движении. Спасибо вам за это! Победа будет за нами! — отметил Сергей Михайлов.
Завершилось мероприятие выступлением студентов Иркутского педагогического колледжа с композицией «Мой Иркутск» и красочным фейерверком из цветного дыма.