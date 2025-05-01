В Уфе с помощью 3Д-технологий восстановят исторические здания

С мая этого года учащиеся таких образовательных учреждений, как МАОУ Школа № 127 им. А. А. Яковлева, МАОУ Школа № 129 им. С. И. Зорина и других, смогут посетить настоящую историческую экспозицию прямо у себя в школе. Среди моделей, которые будут представлены, станут известные архитектурные памятники.