В Уфе с помощью 3Д-технологий восстановят исторические здания

Уфа делает шаг в будущее, сохраняя при этом свою богатую историю. Проект «Дома России. История страны» стартовал в пяти школах города и направлен на сохранение архитектурного наследия Республики Башкортостан. С помощью передовых 3D-технологий ученики создадут уникальные модели 12 исторических зданий, в которых жили выдающиеся личности, оставившие заметный след в развитии региона.
С мая этого года учащиеся таких образовательных учреждений, как МАОУ Школа № 127 им. А. А. Яковлева, МАОУ Школа № 129 им. С. И. Зорина и других, смогут посетить настоящую историческую экспозицию прямо у себя в школе. Среди моделей, которые будут представлены, станут известные архитектурные памятники.
— Доходный дом Сахарова (Коммунистическая, д. 47);
— Особняк Стахеевых (ул. Коммунистическая, 45/1);
— Дом Демидовых (ул. Октябрьской Революции, 57/1);
— Усадьба Ахтямова (ул. Чернышевского, 73).
Каждая модель будет снабжена QR-кодом, который ведет на онлайн-портал проекта, где можно узнать больше о доме, его жильцах и их вкладе в историю Башкортостана.
Одной из самых интересных особенностей проекта является формат «Музей за школьной партой». Теперь выставка не ограничивается стенами музея. Ученики смогут взаимодействовать с 3D-моделями, что сделает процесс обучения увлекательным и интерактивным.
Кроме того, проект акцентирует внимание на ранней профориентации школьников. Знакомство с 3D-моделированием и аддитивными технологиями поможет молодым людям раскрыть свои творческие способности и интерес к новым профессиям. Главная цель — формирование гармонично развитых личностей с глубоким уважением к истории своей страны.
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