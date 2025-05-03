Кроссворд на 3 мая 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
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3 мая отмечаем День кондитера — праздник всех, кто превращает сахар, муку и фантазию в шедевр. Искусство кондитерского дела насчитывает столетия и целые школы мастерства. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить выдающихся мастеров и популярные лакомства.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.