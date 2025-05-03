Кроссворд на 3 мая 2025

3 мая отмечаем День кондитера — праздник всех, кто превращает сахар, муку и фантазию в шедевр. Искусство кондитерского дела насчитывает столетия и целые школы мастерства. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить выдающихся мастеров и популярные лакомства.