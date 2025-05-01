В Ростове после капитальной реставрации торжественно запустили знаменитый фонтан «Атланты»

Вечером 30 апреля ростовчане с семьями собрались на Театральной площади, чтобы полюбоваться обновленной фонтанной композицией.
— Мы очень любим всей семьей гулять по Театральной площади, и очень скучали по нашему фонтану. Теперь прогулок в центре города станет еще больше, — поделилась ростовчанка Дарья Сергеева.
Масштабная реконструкция фонтана «Атланты» началась в 2024 году. В рамках проекта проведена реставрация скульптурной группы «Атланты», восьмигранного основания, ступенчатой части стилобата и статуй земноводных; капитальный ремонт чаши фонтана; замена светодиодных светильников; обновление насосного оборудования фонтана; капитальный ремонт чаш каскадов с облицовкой бетонных поверхностей гранитными плитами; модернизация инженерных систем.
Система управления фонтана поддерживает три режима работы: динамический, светодинамический и шоу-режим.
Фонтанная площадь также была благоустроена: заменена тротуарная плитка, установлены новые скамейки и урны, обустроен новый травяной газон.
Александр Скрябин подчеркнул, что Фонтанная площадь издавна является ключевой локацией для городских мероприятий. Он предложил установить новую традицию — проводить здесь торжественную церемонию награждения выпускников-медалистов, названную «Наши. Лучшие. Золотые».
-Уверен, что обновленный фонтан вновь станет любимым местом отдыха для ростовчан и гостей города", — подчеркнул Александр Скрябин. — Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил городской администрации уделять особое внимание благоустройству общественных пространств для комфортного пребывания жителей и гостей.
Кроме «Атлантов» после ремонта заработали и другие городские фонтаны.
Стоит отметить, что фонтан «Атланты» имеет богатую историю, насчитывающую почти столетие. Он был создан в 1936 году после завершения строительства театра имени М. Горького по проекту известного скульптора Е. В. Вучетича. За свою историю фонтан реставрировался лишь несколько раз: в 1950-е и в 1999 годах.