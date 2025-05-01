В Ростове после капитальной реставрации торжественно запустили знаменитый фонтан «Атланты»

Стоит отметить, что фонтан «Атланты» имеет богатую историю, насчитывающую почти столетие. Он был создан в 1936 году после завершения строительства театра имени М. Горького по проекту известного скульптора Е. В. Вучетича. За свою историю фонтан реставрировался лишь несколько раз: в 1950-е и в 1999 годах.