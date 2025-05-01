В Иркутске завершается подготовка к празднованию 80-й годовщины Великой Победы

— Сегодня ночью уберут грунт, который был необходим для установки спецтехники и подъемных механизмов. МУП «Иркутскавтодор» выполнит асфальтирование пешеходной части территории музея под открытым небом. Стараемся закончить как можно скорее, чтобы к 9 Мая возле Дома офицеров было чисто и красиво, — отметил Руслан Болотов.