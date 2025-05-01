В Иркутске завершается подготовка к празднованию 80-й годовщины Великой Победы

Мэр города Руслан Болотов в ходе рабочего выезда проверил выполнение поручения губернатора Игоря Кобзева по благоустройству территории возле Дома офицеров.
На объекте уже завершены основные работы: выполнено бетонирование площадок, уложены плиты для размещения отреставрированной военной техники, проведена формовочная обрезка деревьев, заменен баннер.
— Сегодня ночью уберут грунт, который был необходим для установки спецтехники и подъемных механизмов. МУП «Иркутскавтодор» выполнит асфальтирование пешеходной части территории музея под открытым небом. Стараемся закончить как можно скорее, чтобы к 9 Мая возле Дома офицеров было чисто и красиво, — отметил Руслан Болотов.
Также мэр осмотрел 13 тематических фотозон, которые устанавливают в местах проведения праздничных мероприятий. Уже готовы композиции «Иркутск — город трудовой доблести» у танка «Иркутский комсомолец», мемориальные зоны возле памятника Александру III, тематическая инсталляция в парке «Комсомольский».
Особого внимания заслуживает фотозона в сквере имени Кирова, представляющая различные сюжеты военных лет. В ближайшее время здесь появится специальная подсветка, которая дополнит композицию.
Все работы ведутся в ускоренном темпе, чтобы к юбилейной дате город предстал перед жителями и гостями в праздничном оформлении.