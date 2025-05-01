В Новосибирске временно изменятся маршруты движения трамваев № 10 и № 18. Изменения связаны с ремонтом путей на улице Связистов, сообщает пресс-служба мэрии. Ремонтные работы пройдут с 23:00 2 мая до 5:00 5 мая на участке от улицы Широкой до улицы Оборонной. В этот период будет организовано реверсивное движение трамваев. 2 мая до 23:00 будет ограничено время работы обоих маршрутов. 3 и 4 мая трамваи № 10 будут следовать от остановки «Бугринская роща» через улицы Оловозаводскую, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковскую, Троллейную, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховскую и Связистов до конечной остановки «Юго-Западный ж/м». Маршрут № 18 в эти дни пройдет от поселка Чемской по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской и Связистов до «Юго-Западного ж/м». Оба маршрута будут работать в прямом и обратном направлениях по указанным схемам.