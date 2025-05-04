Ответы на кроссворд от 3 мая 2025: интересные факты про День кондитера

2. Наполеон

«Наполеон» — многослойный торт из слоеного теста с кремом, известный во многих странах. Во Франции и Италии он называется мильфей, в США — Napoleon, в Великобритании — Vanilla slice или Cream slice. Рецепты мильфея появлялись в Европе с 1733 года, однако с вареньем, а не с кремом, как в рецепте 1876 года Урбена Дюбуа. Название «Наполеон» распространено в России и Скандинавии, его происхождение неясно. Одна из версий связывает его с искажением французского слова «napolitain» («неаполитанский»). Другая версия гласит, что в 1912 году русские повара придумали это пирожное к 100-летию победы над Наполеоном.